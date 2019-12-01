Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

С 1 декабря в России вводится обязательная маркировка для фотокамер, духов и туалетной воды, шин, мужской и женской одежды из искусственной или натуральной кожи и из трикотажа. В список подлежащих маркировке товаров также вошли предметы верхней одежды — пальто, ветровки, плащи и другие изделия.

В 2019 году обязательная маркировка затронула уже несколько категорий. С 1 марта стала обязательной маркировка табака, с 1 июля — обуви. С 2024 года должна заработать единая система маркировки товаров.

Об эксперименте по маркировке духов — в публикации “Ъ” «Духи настаивают на прозрачности».