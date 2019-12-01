В центре Екатеринбурга в квест-руме произошел пожар

В ночь на 1 декабря на Малышева, 1 начался пожар в подвале дома, где находится квест-рум. По предварительным данным, площадь пожара составила 20 кв. м, пишет e1.ru. Сообщение о пожаре поступило в 4:00. Открытое горение было ликвидировано в 5:45. Были эвакуированы жильцы нескольких подъездов. Информации о пострадавших не поступало. Жильцы дома рассказали порталу, что из-за шума неоднократно жаловались на размещение в подвале квест-рума в управляющую компанию и администрацию района.