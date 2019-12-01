Самолет с российскими туристами после задержки в двое суток вылетел из Китая в Казань

Самолет авиакомпании iFly с российскими туристами, двое суток ожидавших отправления из Китая, вылетел из аэропорта Санья на китайском острове Хайнань в Казань. Согласно онлайн-табло авиакомпании, рейс F7-9734 вылетел в 07:59 по местному времени (02:59 мск). По расписанию, самолет должен был вылететь еще утром 29 ноября.

Как сообщает телеканал «Татарстан 24», у авиакомпании произошли неполадки с самолетом. Пассажиров несколько раз привозили в аэропорт, но затем вновь отвозили в отель. Изначально сообщалось, что в Китае ждут вылета 400 российских туристов, позже ТАСС уточнил, что их 245. «Самолет, который должен был 29 ноября забрать пассажиров из Санья, не вылетел из Нанкина из-за закрытия аэропорта на двое суток»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе перевозчика. По их данным, самолет решили заменить, вылететь он сможет в Казань утром 1 декабря.