Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей

Правительство вынесло положительное заключение на законопроект об увеличении страховки с 1,4 млн до 10 млн руб. для вкладчиков, получивших крупные средства при определенных обстоятельствах, но не успевших оперативно снять их до отзыва лицензии банка. Как сообщает «Интерфакс», в правительстве рекомендовали перед принятием законопроекта просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов. Также в заключении обращается внимание на возможное увеличение размера ставки страховых взносов, уплачиваемых участниками системы страхования вкладов.

О планах ЦБ совместно с АСВ расширить систему страхования вкладов стало известно еще в 2018 году. Для получения повышенной выплаты источник происхождения средств придется подтверждать документально. Инициатива позволит повысить уровень доверия к банковской системе в целом.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Депозитам расширяют страховку».