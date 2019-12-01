Фильм «Ван Гоги» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне

Фильм «Ван Гоги» российского режиссера Сергея Ливнева получила главный приз премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший фильм», передает ТАСС. Исполнитель одной из главных ролей в фильме Даниэль Ольбрыхский был признан лучшим актером.

Премия «Лучшая актриса» досталась Анне Михалковой за фильм «Давай разведемся», лучшим документальным фильмом назвали «Дело Собчака» режиссера Веры Кричевской, В номинации «Лучший иностранный фильм» с российской тематикой стала комедия Give Me Liberty Кирилла Михановского. Лучшим дебютом признан фильм «Юморист» Михаила Идова.

«Золотой единорог» — международная премия для российских деятелей киноискусства за вклад в развитие российского кинематографа, а также для иностранных режиссеров за лучшие художественные и документальные фильмы о России. Всего в рамках недели российского кино в Великобритании были представлены 37 кинолент и 18 короткометражных фильмов.

Подробнее о фильме «Ван Гоги» читайте в материале “Ъ” «Артистический синдром».