«Исламское государство» взяло ответственность за нападение на Лондонском мосту

Террористическая группа «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) заявила, что нападение на Лондонском мосту в пятницу, 29 ноября, было совершено одним из ее членов, передает Reuters со ссылкой на подконтрольное ИГ информагентство Amaq. Отмечается, что никаких доказательств своих заявлений террористы не предоставили.

Напомним, полиция Великобритании застрелила подозреваемого в нападении на прохожих человека на Лондонском мосту. В результате нападения два человека погибли, трое были ранены и госпитализированы. Полиция объявила инцидент террористическим актом. У подозреваемого был закреплен на теле муляж взрывного устройства. Он был осужден в 2012 году за преступления, связанные с терроризмом, а в декабре 2018 года вышел из тюрьмы.