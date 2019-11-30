Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту

Два человека погибли после того, как мужчина напал на прохожих с ножом на Лондонском мосту, сообщила глава Скотленд-Ярда Крессида Дик. Еще три человека ранены и находятся в больнице, добавила она.

«Я опечалена и возмущена тем, что наш город стал мишенью терроризма. С тяжелым сердцем я сообщаю вам, что, как и подозреваемый, который был застрелен полицией, двое из тех, кто пострадал в этом нападении, трагически погибли <...> Я всем сердцем сочувствую их близким и трем другим раненым жертвам, которые, как я понимаю, находятся в больнице, и, конечно же, ко всем остальным, кто пострадал от сегодняшних ужасных и бессмысленных событий»,— приводятся слова госпожи Дик в Twitter лондонской полиции. Она поблагодарила всех сотрудников экстренных служб, которые помогали защитить общественность.

Напомним, сообщение об инциденте поступило в полицию 29 ноября в 13:58 по местному времени (16:58 мск). Мэр Лондона Садик Хан сообщил тогда, что некоторые из пострадавших серьезно ранены. Полиция застрелила подозреваемого в нападении на человека. Нападение рассматривается полицией Великобритании как террористический акт.