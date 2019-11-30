Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм

Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции. Он был осужден в 2012 году, а в декабре 2018 года вышел из тюрьмы.

«Сейчас мы можем подтвердить личность подозреваемого 28-летнего Усмана Хана (10.03.1991), который проживал в районе Стаффордшира. Сейчас там проводятся обыски <...> Этот человек был известен властям, поскольку в 2012 году был осужден за преступления, связанные с терроризмом. Он был освобожден из тюрьмы в декабре 2018 года»,— приводятся в заявлении слова помощника комиссара Нила Басу.

Напомним, сообщение об инциденте поступило в полицию 29 ноября в 13:58 по местному времени (16:58 мск). Мэр Лондона Садик Хан сообщил тогда, что некоторые из пострадавших серьезно ранены. Полиция застрелила подозреваемого в нападении на человека. Нападение рассматривается полицией Великобритании как террористический акт. В результате нападения два человека погибли, трое ранены и находятся в больнице.