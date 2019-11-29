На Лондонском мосту задержан мужчина, напавший на прохожего с ножом

В центре столицы Великобритании на Лондонском мосту полиция застрелила подозреваемого в нападении на человека, передает Reuters. По данным источника агентства, мужчина напал с ножом на прохожего. О его состоянии не сообщается.

«Полиция задержала мужчину. По нашим данным, несколько человек получили ранения»,— говорится в заявлении полиции в Twitter. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 13:58 по местному времени (16:58 мск). В социальных сетях распространяется видео, где группа людей, включая полицейских, борется на мосту.