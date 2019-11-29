Полиция назвала нападение на Лондонском мосту террористическим актом

Нападение на Лондонском мосту рассматривается полицией Великобритании как террористический акт. У подозреваемого был закреплен на теле муляж взрывного устройства, сообщили в полиции. Мужчина напал с ножом на прохожих. Несколько человек получили ножевые ранения, и один человек был застрелен полицией — он умер на месте преступления.

«Теперь я могу подтвердить, что инцидент был объявлен террористическим актом»,— сказал помощник комиссара полиции Лондона Ниал Басу.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 13:58 по местному времени (16:58 мск). Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что некоторые из пострадавших серьезно ранены, передает Reuters. Точное количество жертв нападения не называется.