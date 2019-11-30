На «Самара Арене» установлен новый антирекорд посещаемости

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Уфой», прошедший 30 ноября 2019 года на «Самара Арене», посетили 5349 болельщиков, что стало зрительским антирекордом стадиона, вмещающего 45 тыс. человек.

«Крылья Советов» в этом матче уступили со счетом 0:1. По состоянию на 30 ноября самарская команда с 18-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Самой посещаемой игрой РПЛ на новом самарском стадионе стал поединок между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА, прошедший 31 июля 2018 года. Этот матч посетили 39173 болельщика.

Предыдущий антирекорд посещаемости самарского стадиона был установлен на матче РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом», прошедшем 8 декабря 2018 года. За этой игрой наблюдали 7213 человек.