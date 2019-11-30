«Крылья Советов» уступили «Уфе» в матче РПЛ

В субботу, 30 ноября, в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» принимали «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

В составе «Уфы» отличился Ловро Бизяк. Команда из Башкирии прервала серию без гостевых побед в РПЛ. Последний раз уфимцы побеждали на выезде 17 марта 2018 года.

«Уфа» набрала 22 очка и поднялась на 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 18-ю очками остались на 12-й позиции.

В рамках 19-го тура РПЛ «Крылья Советов» на своем поле сыграют с екатеринбургским «Уралом». «Уфа» днем ранее в гостях встретится с «Ахматом» из Грозного.

Андрей Сазонов