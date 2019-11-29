Премьер Ирака намерен уйти в отставку

Премьер-министр Ирака Адиль Абдель-Махди заявил о намерении подать в отставку на фоне протестов в стране. Когда именно это произойдет, он не сообщил. Ближайшее заседание парламента состоится в воскресенье, 1 декабря.

Иракский премьер уточнил, что ранее духовный лидер шиитов Али Систани призвал к смене руководства, и он «внимательно выслушал» его заявление. «В ответ на этот призыв и чтобы можно скорее его реализовать, я передам в парламент официальное прошение об отставке с должности премьер-министра…»,— говорится в заявлении Адиля Абдель-Махди.

Решение было принято в связи с «трудными обстоятельствами», в которых сейчас оказалась страна, пояснил премьер-министр Ирака, и проблемами власти на фоне протестов.

Напомним, протесты в Ираке начались в октябре. Участники демонстраций обвинили власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении. За полтора месяца протестов в ходе столкновений, по сообщениям СМИ, погибли уже не менее 339 человек (власти ранее подтвердили 111 жертв). Во время протестов демонстранты подожгли консульство Ирана.

О том, как протесты в Ираке обернулись против соседнего Ирана, читайте в материале “Ъ” «"Иран, вон!"».