Незарегистрированные лекарства для детей поступят в Россию в начале 2020 года

Минздрав России сформировал вторую очередь детей, которым врачебная комиссия подтвердила назначение незарегистрированных в стране лекарств. Ожидается, что препараты поступят в начале следующего года.

«Вторая очередь сформирована, поступление в регионы ожидается в первом квартале 2020 года»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения. Три незарегистрированных в России препарата — «Диазепам», «Мидазолам» и «Фенобарбитал» — должны были привезти в Россию в ноябре.

Обсуждение поставок незарегистрированного лекарства в Россию началось после того, как несколько матерей больных детей задержали при получении посылок с «Фризиумом». Эти случаи вызвали общественный резонанс, позже уголовные дела были закрыты.

Какие рекомендации дал Минздрав по получению незарегистрированного лекарства — в материале “Ъ”.