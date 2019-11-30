«Мемориал» сообщил об угрозе сноса мемориальных досок убитым в рамках «катынского дела» полякам

Международное общество «Мемориал» заявило об угрозе снятия со здания Тверского медицинского университета двух мемориальных досок полякам, захороненным в Медном, и другим жертвам УНКВД по Калининской области (сейчас Тверская область). Об этом говорится в имеющемся в распоряжении общества представлении прокуратуры об устранении нарушений на имя ректора университета Леси Чичановской.

По данным общества, прокуратура провела проверку и выяснила, что в решении исполкома Тверского горсовета от 09.09.1991 года об установке доски указан неточный адрес Советская дом 2 вместо дома 4, а доска установлена на доме 4. Кроме того, прокуратура не нашла подтверждений тому, что поляков—узников Осташковского лагеря расстреливали в здании на улице Советская, 4.

«По нашим сведениям, в пятницу, 29 ноября, в администрации Твери прошло заседание городской комиссии по топонимике. На заседании должны были по результатам представления прокуратуры решать вопрос о правомерности нахождения двух мемориальных досок на здании Тверского Медицинского университета, где в сталинское время находилось УНКВД по Калининской области,— говорится в заявлении «Мемориала», поступившем в “Ъ”.— Результаты заседания нам пока не известны».

Напомним, на мемориальном кладбище «Медное» в Тверской области захоронены 6295 поляков, расстрелянных НКВД с апреля по май 1940 года в рамках «катынского дела». Руководитель польской программы международного общества «Мемориал» Александр Гурьянов ранее сообщал “Ъ”, что поляков расстреливали в здании калининского УНКВД, в котором сейчас находится Тверской медуниверситет. Господин Гурьянов, опираясь на расследование Главной военной прокуратуры СССР, установил личности 289 поляков в одной из могильных ям на «Медном».

Подробнее — в материале “Ъ” «"Катынские" ямы обретают имена».

Анастасия Курилова