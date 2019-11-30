Lao Lee подготовит гастрономический перформанс

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, в каком виде в заведении можно будет попробовать мясо акул и крокодилов.

Продолжаем разговор о сетевых проектах. Сеть вьетнамских кафе Lao Lee пополнилось новой точкой в Столешниковом переулке и теперь насчитывает семь заведений. Появилось новое кафе на месте ресторана Nha, принадлежавшего тем же владельцам.

Основа меню — по-прежнему суп фо, и отвечают за него сразу два шефа — Максим Филиппов и Занг Нгуен. Кроме самого известного фо-бо в меню есть фо-том с креветками и кальмарами, фо-га с курицей, фо-чай с грибами шиитаке, и два фо без бульона. А еще пять видов нэмов. Но этим новая точка в Столешникове переулке не ограничилась.

Заняв исторический подвал усадьбы Кожиных, авторы концепта решили придать лоска и wow-эффекта теме вьетнамской уличной еды и теперь с наступлением лета планируют проводить во внутреннем дворике особняка вьетнамские гастрономические перформансы и вечеринки под открытым небом. Кроме того, до конца года в новый Lao Lee планируют завезти мясо крокодила и акулы и провести фестиваль «Ни рыба, ни мясо» с акульим фо и спринг-роллам с крокодилятиной.

Честно говоря, такого гастрономического разгула я не припомню с 90-х. И то, что именно демократичные сетевые проекты идут на подобные эксперименты — кто с мясом акулы, как Lao Lee, кто с фресками Бэнкси как в «Раковой» — говорит о том, что масштабирование вовсе не всегда означает тиражирование.