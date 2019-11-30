Сапоги Наполеона продали на аукционе за €117 тысяч

Сапоги французского императора и полководца Наполеона Бонапарта 29 ноября ушли с молотка в Париже за €117 тыс. ($128,8 тыс.), сообщаетcя на сайте аукционного дома Drouot. Изначально сапоги оценивались в €50–80 тыс. ($55–88 тыс.).

Как сообщает аукционный дом, Наполеон носил их во время ссылки на острове Святой Елены. Генерал Анри Бертран, сопровождавший Наполеона во время ссылки, одолжил сапоги скульптору Карло Марокетти, который работал над скульптурой императора. Сын скульптора позднее передал сапоги сенатору Полу Ле Ру, в семье которого потом и хранились ботинки.

Размер сапог — 40-й, а высота голенища составляет 48 см. На них есть клеймо парижского сапожника Жака, у которого была мастерская на улице Монмартр. Наполеон часто заказывал у него сапоги для езды. Одна пара стоила ему около 80 франков.