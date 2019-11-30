На первые поезда в Крым продано более 80% билетов

Большинство билетов на первые поезда в Крым и обратно выкуплены, передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД). Всего в поезде Москва—Симферополь—Москва 860 мест. На 24 декабря куплено 694 билета (80,7%), на 25-е — 741 (86,2%).

Поезда с двухэтажными вагонами начнут ходить из Москвы в Симферополь 24 декабря, время пути — 33 часа (2009 км). Цены на билеты из Москвы в Симферополь в купе начинается от 2966 руб., проезд в СВ — от 9952 руб. Также 23 декабря в Севастополь отправится одноэтажный поезд из Санкт-Петербурга он будет следовать 43,5 часа. За первые двое суток продаж на прямые поезда в Крым было продано более 10 тыс. билетов.

Об ажиотаже вокруг прямых билетов в Крым читайте в материале “Ъ” «Билеты берут вагонами».