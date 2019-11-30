СМИ: Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесс»

Тренер Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесс», сообщает Voetbal International. Решение было после пятого подряд поражения футбольной команды — в пятницу клуб потерпел поражение от «Херенвена» со счетом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов.

По информации издания, Леонид Слуцкий надеялся, что сможет изменить ситуацию в последние недели, но эта надежда исчезла. Уточняется, что он сам объявил о своем уходе после игры.

Леонид Слуцкий начал работать с «Витесс» летом 2018 года. До этого он тренировал тренировал сборную Россию, московский ЦСКА, английский «Халл Сити».