Мужчина ранил ножом трех человек в Гааге

Три человека были ранены в результате удара ножом на торговой улице Гроте Марктстраат в Гааге, сообщает Reuters со ссылкой на голландскую полицию. Район вокруг места происшествия оцеплен, полиция ищет злоумышленника.

По информации правоохранительных органов, речь идет о мужчине в возрасте 45-50 лет, предположительно, североафриканского происхождения. На нем был платок, черный пиджак и серый тренировочный костюм.

Посольство РФ в Нидерландах в настоящий момент выясняет, есть ли россияне среди пострадавших. «В настоящее время посольство выясняет у правоохранительных органов, нет ли среди пострадавших от ранений ножом в центре Гааги российских граждан»,— сообщили в дипмиссии (цитата по ТАСС).