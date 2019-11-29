Мужчина ранил ножом трех человек в Гааге

Три человека были ранены в результате удара ножом на торговой улице Гроте Марктстраат в Гааге, сообщает Reuters со ссылкой на голландскую полицию. Район вокруг места происшествия оцеплен, полиция ищет злоумышленника.
По информации правоохранительных органов, речь идет о мужчине в возрасте 45-50 лет, предположительно, североафриканского происхождения. На нем был платок, черный пиджак и серый тренировочный костюм.
Посольство РФ в Нидерландах в настоящий момент выясняет, есть ли россияне среди пострадавших. «В настоящее время посольство выясняет у правоохранительных органов, нет ли среди пострадавших от ранений ножом в центре Гааги российских граждан»,— сообщили в дипмиссии (цитата по ТАСС).
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