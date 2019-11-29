Ставка на рекорд

В октябре была зафиксирована самая низкая ставка по ипотеке за всю историю наблюдений — 9,4% годовых. Об этом свидетельствуют данные Банка России. На этом фоне был установлен рекорд как по количеству, так и по объему выданных за месяц ипотечных кредитов. Эксперты уверены, что снижение ставок будет продолжаться и следующий год станет рекордным для ипотечного рынка.

В минувшую пятницу Банк России опубликовал новые данные по ипотеке. Согласно им, в октябре был установлен рекорд этого года по количеству (118,6 тыс. шт.) и объему выданных кредитов за месяц (271,3 млрд руб.). По сравнению с предыдущим месяцем рост превысил 13,4%. Такой рост выдачи ипотеки, по мнению большинства экспертов, объясняется снижением ставок.

«По итогам октября средняя ставка по кредитам, выданным с начала года, составила 9,4% годовых — это не только минимальный уровень с начала года, но и минимум за всю историю ипотечного рынка»,— говорит руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Кроме ставок свою роль сыграли действие программ господдержки и сезонный фактор.

«Конец года традиционно является временем повышенного спроса на ипотеку. Многие игроки предлагают специальные условия и дисконты по процентным ставкам именно в этот период»,— сообщили “Ъ” в ВТБ.

Тем не менее объемы выдачи все еще остаются ниже результатов октября прошлого года, когда было выдано 141,3 тыс. кредитов на сумму 299,7 млрд руб. Михаил Доронкин связывает такую ситуацию в основном со снижением спроса на рефинансирование ипотеки в этом году. «Если в 2018 году рефинансированные кредиты составляли 10–12% новых выдач, то в текущем году их доля упала до 4–5% на фоне роста ставок в начале года»,— оценивает он.

Старший управляющий директор — главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников считает, что снижение ставок фактически перезапустило рынок ипотеки. «В первом полугодии, когда ставки росли, выдачи кредитов снизились, хотя и меньше, чем должны были»,— отмечает он. По его мнению, это было связано с введением эскроу-счетов летом — «застройщики старались быстрее реализовать свои квадратные метры, а покупатели приобрести их в ожидании роста цен». Когда ставки пошли вниз, рынок начал оживать. «К концу года они могут снизиться до 9%, а в следующем году могут выйти на уровень 8,5% годовых. Так что в следующем году мы можем увидеть новый рекорд выдачи ипотеки — на уровне 3,5 трлн руб. за год»,— добавил Михаил Матовников.

По мнению экспертов, наблюдаемое снижение ставок — долгосрочная тенденция, которая затронет и весь следующий год.

«На этом фоне можно ожидать роста спроса на рефинансирование — на рынок выйдут заемщики 2016–2017 годов, занимавшие по ставкам 11% годовых и выше»,— считает Михаил Доронкин.

Одновременно с рекордом по выдаче ипотеки самым большим за два последних года оказался и средний срок кредитования. По мнению управляющего директора Абсолют-банка Антона Павлова, единственный вариант для снижения платежа — это увеличить срок кредита. А такая возможность появилась в том числе и из-за увеличения пенсионного возраста, считает эксперт. Как указывает Михаил Матовников, средний срок кредита растет уже на протяжении полутора лет. «Это связано с тем, что люди хотят либо немного увеличить лимит кредитования, либо уменьшить ежемесячный платеж, но гасят кредит все равно быстрее, не дожидаясь наступления срока его окончания»,— говорит он. По его словам, частично это связано с тем, что с рынка ушли богатые покупатели, которые брали кредит на короткий срок с высоким первоначальным взносом.

Максим Буйлов