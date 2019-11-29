Мяч в руки

В субботу в Японии стартует женский чемпионат мира по гандболу. Одним из основных претендентов на победу в нем считается сборная России, которая ранее четыре раза выигрывала этот турнир, пусть уже довольно давно. В случае успеха действующие олимпийские чемпионки получат прямую путевку на Игры 2020 года. Квалифицируются они на Олимпиаду и при условии, что золотые медали на предстоящем мировом первенстве возьмут уже пробившиеся в Токио на правах чемпионок Европы француженки, которые год назад завоевали данный титул в финальном противостоянии с россиянками. При менее благоприятных раскладах команде, которую впервые в истории возглавляет иностранный специалист — испанец Амброс Мартин, следующей весной придется проходить олимпийский отбор.

Предолимпийский чемпионат мира сам по себе турнир особенный, а для сборной России он необычный еще и потому, что ею будет руководить не легендарный Евгений Трефилов, летом покинувший пост главного тренера по состоянию здоровья, а испанец Амброс Мартин. Трефилов вообще целая эпоха в российском женском гандболе. В общей сложности он возглавлял национальную команду 18 лет. И вот сейчас она не просто сыграет на крупном старте с другим тренером — впервые ее возглавил иностранец. Впрочем, решение назначить вместо Трефилова именно Мартина вполне логично и достаточно перспективно, учитывая, что он уже второй сезон работает с лучшим российским клубом «Ростов-Дон», который, собственно, и является базовым для сборной страны. Половина из 18 игроков, включенных в состав на чемпионат мира-2019, представляют ростовский коллектив. В такой ситуации и остальным сборницам наверняка было проще подстроиться под нового наставника.

Да и Трефилов, кстати, будет в Японии рядом с командой как вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) и всегда готов помочь мудрым советом или добавить эмоций. Как отметил президент ФГР Сергей Шишкарев, по сравнению с «постоянно заряжающим самого себя и всех вокруг Трефиловым Мартин более спокойный специалист». «Принципиально разные люди, с разным подходом,— сказал глава федерации в интервью rushandball.ru.— Даже не стоит сравнивать тренировочный процесс. Главное — каким будет результат и как команда пройдет этот длинный путь. Нас ждет большой турнир, посмотрим, как тренер и игроки распределят силы по дистанции».

В Японии сборная России нацеливается — и небезосновательно — на максимальный результат. Тем более что к золотым медалям чемпионата мира прилагается бонус в виде олимпийской путевки.

Любопытно, что есть лазейка, через которую россиянки также смогут попасть на Игры в Токио. Это произойдет в случае победы сборной Франции. Дело в том, что она уже квалифицировалась на Олимпиаду-2020 как чемпион Европы 2018 года, а российская команда на том первенстве континента стала второй. Таким образом, к ней и перейдет европейская лицензия. Однако запасной вариант, как и отбор через дополнительный квалификационный турнир, участие в котором вице-чемпионкам Европы гарантировано, пока даже не рассматривается. По словам девушек, настрой самый боевой, к тому же и сетка для них довольно удобная. На предварительном этапе сборной России досталась, пожалуй, самая простая группа. Календарь тоже комфортный: сначала есть возможность размяться на Китае, Аргентине и Демократической Республике Конго, потом будет матч с хозяйками площадки японками и лишь в конце игра с наиболее серьезным оппонентом Швецией. В следующий раунд чемпионата выйдут по три команды из каждой группы, из которых сформируются две шестерки. На этой стадии россиянки, а в том, что они в ней окажутся, нет сомнений, встретятся, конечно, уже с высоким уровнем сопротивления, но все-таки их основные конкуренты — Франция, Норвегия, Нидерланды — находятся в другой части сетки, и с ними подопечные Мартина могут столкнуться только в полуфинале.

При подготовке к чемпионату мира сборная России выиграла международный турнир в Сеуле и заодно акклиматизировалась на Дальнем Востоке. Там она победила Венгрию (29:25), Сербию (43:25) и Южную Корею (29:22), которые также участвуют в мировом первенстве. Правда, до этого команда провела всего пару-тройку тренировок в Новогорске, и, по признанию самих гандболисток, они испытывали некоторые сложности в игровом взаимопонимании. «В сборной большие перемены, новый главный тренер, много новых молодых игроков. Мне вообще кажется, что у нас прошла смена поколений»,— заявила правая крайняя Юлия Манагарова. По сравнению с чемпионатом мира-2017 и Евро-2018 изменения в составе действительно заметные, вдобавок из-за травмы в Японии отсутствует один из лидеров команды — разыгрывающая Дарья Дмитриева. Но все же у нынешней сборной есть стержень из шести олимпийских чемпионок Рио-де-Жанейро (Анна Сень, Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Полина Кузнецова, вратари Анна Седойкина и Виктория Калинина), благодаря чему она может добиться очередного успеха. Ну и Мартин, как говорят, уже успел продуктивно поработать над защитой, а этот компонент — фундамент любой победы.

Александр Ильин