Евгений Трефилов передал мяч испанцу

Вчера пост главного тренера женской сборной России по гандболу покинул Евгений Трефилов — один из самых ярких, самых узнаваемых и самых успешных тренеров в отечественном спорте в нынешнем столетии. Под руководством Трефилова, который займет пост вице-президента Федерации гандбола России, российские гандболистки выиграли четыре чемпионата мира и золото Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Бороться за него на следующих Олимпийских играх — в Токио — они будут с занявшим освободившийся пост испанским специалистом Амбросом Мартином.

О том, что Евгений Трефилов покидает пост главного тренера сборной страны, а также краснодарского клуба «Кубань», сообщил официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР). В сообщении напоминается, что совсем недавно — в феврале — 63-летний Трефилов был госпитализирован и перенес операцию на сердце, после которой долго восстанавливался. Президент ФГР Сергей Шишкарев, как информирует федерация, предложил Евгению Трефилову должность ее вице-президента, курирующего «всю систему женских сборных России». Сам Трефилов дал понять, что предложение примет, заявив, что будет «работать дальше, передавать свой опыт и делать все для блага женского гандбола».

Его уход из сборной — заметное событие. В отечественном спорте, возможно, нет настолько узнаваемых и настолько успешных тренеров, как он. Уровень конкуренции в женском гандболе довольно высок, и на награды топовых соревнований в нем постоянно претендует примерно дюжина команд, представляющих государства с сильными клубными лигами и имеющих в составе чрезвычайно востребованных игроков. Учитывая это обстоятельство, достижения Трефилова выглядят грандиозными. С женской национальной сборной он работал с небольшими перерывами с середины позапрошлого десятилетия. И за это время россиянки четырежды — в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах — побеждали на мировых первенствах, добыв еще множество менее ценных наград. А пиком карьеры Трефилова была, несомненно, Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Во время того турнира женская сборная пользовалась исключительной популярностью в социальных сетях. Причем многие пользователи не отличали ее ведущих гандболисток, не разбирались в амплуа и тактических схемах, зато прекрасно знали, кто этот мечущийся по бровке человек, все время кипящий эмоциями, срывающий до хрипа голос во время тайм-аутов, хлещущий, словно бичом, обидными, кажется, фразами на своих игроков, но, как ни странно, заставляющий их добавлять. Эти болельщики успели привыкнуть к невероятной стилистке игры сборной России, то вырывающейся вперед, то позволяющей соперницам догнать себя, то снова убегающей. Сборной, умеющей и разбазарить громадный отрыв, и совершить чудо, выкрутившись из безнадежной ситуации, как в полуфинале с норвежками. На его фоне финал против француженок, принесших российской команде первое золото, смотрелся даже спокойным, хотя и в нем драматизма было выше крыши.

ФГР уже объявила, кто будет сменщиком Евгения Трефилова. Это Амброс Мартин, один из фронтменов европейского гандбольного тренерского корпуса.

Известный когда-то игрок, в качестве наставника в женском гандболе он прославился в первую очередь работой с венгерским «Дьёром». Мартин четырежды приводил его к титулу победителя Лиги чемпионов и благодаря таким триумфам четырежды признавался Европейской федерацией гандбола лучшим тренером Европы. Летом 2018 года испанца пригласил российский клуб «Ростов-Дон». И в прошедшем сезоне тот в общем-то подтвердил репутацию. Ростовчанки взяли все внутренние призы — золото чемпионата, Кубок России и Суперкубок, а еще дошли до финала Лиги чемпионов. В нем они уступили «Дьёру» фактически на чужой площадке, в Будапеште, в абсолютно равной игре всего один мяч — 24:25.

Первым крупным турниром для Амброса Мартина в новой роли будет чемпионат мира — он стартует в Японии в конце ноября. Впрочем, комментируя его назначение, и Сергей Шишкарев, и Евгений Трефилов обязательно вспоминали о еще более значимом состязании, которое пройдет в той же стране через год,— Олимпиаде в Токио. Подвиги Трефилова, надо полагать, обрекли женский гандбол находиться во время нее в центре внимания в России.

Алексей Доспехов