В России выросло количество финансовых пирамид

Количество финансовых пирамид в России резко выросло в текущем году, сообщил помощник управляющего федерального общественного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Сергей Гирнис. По его словам, в 2013 году Центробанк выявил 130 финансовых пирамид и незаконных финансовых структур, к 2018 году их было уже 168, а за девять месяцев текущего года — 240.

«Пирамид становится очень много, они становится очень разнообразными, на что хочется обратить особое внимание, что самые разнообразные целевые аудитории подвергаются пирамидному воздействию»,— сказал господин Гирнис (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что более 80% обращений граждан в федеральный общественный фонд касается потери сбережений в незаконных финансовых структурах.

Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях объяснил увеличение числа выявленных пирамид тем, что в 2018 году качественно изменился подход к работе по выявлению нелегальных финансовых организаций.

О том, какие полномочия в интернете получит Банк России, читайте в публикации “Ъ” «Центробан».