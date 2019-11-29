Путин заявил о сдвигах в лучшую сторону на границе Турции и Сирии

На турецко-сирийской границе удалось достичь некоторых позитивных изменений, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, это, в частности, произошло благодаря поддержке курдов.

«То, что сейчас происходит в Сирии, отчасти хотя бы позитив, которого удалось добиться на границе Турции и Сирии, это делается при поддержке курдов и в их интересах. Люди это понимают и относятся к нам с душой, с любовью там»,— сказал господин Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям (цитата по «Интерфаксу»).

Он также сообщил, курды доброжелательно относятся к российским патрульным на турецко-сирийской границе. «Потому что люди видят и понимают, что российская армия пришла для их защиты. Это очевидный факт»,— сказал Владимир Путин.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Ее целью была очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. 17 октября Турция и США договорились о приостановке операции.

22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией. Президент Турции, однако, выражал недовольство тем, как США и Россия выполняют свои обязательства.

Подробности — в материале “Ъ” «Президент Турции недоволен союзниками».