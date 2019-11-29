На Украине выявили российско-украинскую хакерскую группировку

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность хакерской группировки в Черкасской области, которая вела свою деятельность с 2010 года, сообщается на сайте ведомства. Ее участники похищали средства со счетов пользователей электронных европейских и американских платежных систем.

По данным СБУ, организаторами махинаций были российские граждане, которые проживали в Киеве, и еще трое жителей Черкасской области. Они покупали данные платежных счетов через специальные закрытые форумы для хакеров, а потом за присвоенные средства делали покупки в зарубежных интернет-магазинах. Купленные товары они продавали на Украине через онлайн-сервисы. Годовой оборот составлял $500–700 тыс.

Во время обысков у предполагаемых преступников изъяли компьютерную технику и различные купленные им товары: смарт-часы, iPad, iPhone, видеокамеры, навигаторы, видеорегистраторы и другие товары на сумму более $5 тыс. Сейчас досудебное разбирательство продолжается. Фигурантам могут в дальнейшем предъявить обвинения по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.