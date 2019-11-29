В Москве возбудили дело о нападении на полицейского на станции метро «Савеловская»

Неизвестный напал на полицейского 19 октября на станции метро «Савеловская» в Москве, сообщается на сайте местного управления МВД. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении власти (318 УК РФ).
Как сообщает МВД, в метро произошел конфликт между двумя неизвестными мужчинами. Полицейский вмешался в конфликт, и один из мужчин умышленно ранил его ножом в грудь. В каком состоянии сейчас находится сотрудник полиции, не уточняется.
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