Mazda отзывает 35,8 тыс. автомобилей

Компания Mazda отзывает в России 35,8 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся модели CX-7, проданных с 1 марта 2017 года по 29 апреля 2013 года. На данных автомобилях выявлено помутнение рассеивателя заднего фонаря, который из-за этого при включении стоп-сигнала или заднего габаритного огня выглядит белым.

Для устранения проблем официальные дилеры Mazda проведут проверку и при необходимости замену фонарей модифицированными деталями при условии, что на машине остались заводские фонари. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.