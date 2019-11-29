Наталья Комарова поручила усилить пожарную безопасность из-за пожаров в Сургуте и Чантырье

Сегодня на заседании правительства ХМАО-Югры губернатор Наталья Комарова поручила разработать меры по обеспечению пожарной безопасности в жилых домах. По данным регионального правительства, обращения были направлены заместителю губернатора Андрею Зобницеву и подразделениям региональной комиссии Гражданской обороны и ЧС.

Главам муниципалитетов госпожа Комарова поручила «лично и непосредственно оценить фактическое положение дел» в пожарной безопасности. Департамент социального развития ХМАО должен изучить ситуацию каждой семьи, пострадавшей от пожара, и внести предложения в правительство по оказанию помощи, говорится на сайте правительства.

Госпожа Комарова обратила внимание на пожарную безопасность на фоне инцидента, который произошел утром в селе Чантырья в Кондинском районе. Как сообщили в окружном ГУ МЧС, в 9.46 к ним поступило сообщение о возгорании одной из четырех квартир в одноэтажном деревянном доме. Спустя почти час девяти пожарным удалось ликвидировать горение на площади 90 кв. м. Как сообщили в СУ СКР по ХМАО, в пожаре погибли двое детей и их мать. Сейчас проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента, для выяснения причин будет проведена пожарно-техническая экспертиза», — уточнили следователи.

25 ноября в поселке Дорожный города Сургута в пожаре в двухэтажном деревянном доме погиб один человек, еще семь пострадали. Тогда тушение пожара заняло более двух часов, были эвакуированы 27 человек. Администрация Сургута сообщила, что начала заселять горожан, лишившихся жилья, в новые квартиры в поселке Дорожный. «Люди смотрят и выбирают подходящее жилье. Те, кого предложенные варианты не устраивают, будут проживать в квартирах из маневренного фонда до тех пор, пока не найдут устраивающий их вариант», — сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев. Администрация выплатила пострадавшим 40 тыс. руб., дополнительные меры поддержки предусмотрены для семей с детьми. Госпожа Комарова также приняла решение о выделении 2,5 млн руб. жителям сгоревшего дома.