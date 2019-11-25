При пожаре в жилом доме в Сургуте пострадали семь человек, один погиб

Один человек погиб, еще семь человек пострадали в результате пожара в двухэтажном деревянном доме в поселке Дорожный города Сургута. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО, они получили сообщение о возгорании двухэтажного деревянного дома в 9:42 утра.

«Самостоятельно эвакуировались семь человек, еще 8 людям помогли пожарные. Среди пострадавших — взрослые и один ребенок», — уточнили в пресс-службе. Там добавили, что предварительные причины пока не установлены: они будут озвучены после беседы с пострадавшими и окончательной ликвидации пожара. Сейчас на месте работают 43 специалиста от МЧС и 14 единиц техники.

Для размещения жителей к месту пожара прибыл автобус от администрации Сургута, развернут пункт временного размещения. Как уточнили спасатели, проводится заседание городской комиссии по ЧС по вопросам оказания помощи жильцам дома.

Дарья Соколова