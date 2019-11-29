Путин призвал регионы проводить социальную адаптацию мигрантов

Президент России Владимир Путин призвал регионы создать продуманные и эффективные меры по социальной адаптации мигрантов. При этом он указал на необходимость отсекать риски, связанные с распространением экстремизма и радикализма.

«Мы радушно принимаем тех, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений»,— сказал господин Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в ноябре 2018 года Владимир Путин подписал Концепцию государственной миграционной политики на 2019–2025 годы. Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа. В феврале 2019 года правительство утвердило план Концепции миграционной политики на 2019–2021 годы.

О плане по реализации концепции миграционной политики до 2025 года — в материале “Ъ” «Со скидкой на русскость».

Кто в администрации президента займется миграционной политикой, читайте в публикации “Ъ” «Российский паспорт подняли повыше».