Жители Екатеринбурга одобрили бюджет города на 2020 год

В Екатеринбурге на публичных слушаниях, которые проводила мэрия, обсудили проект скандального бюджета на 2020 год. За него проголосовало 488 человек из 498. Документ рассмотрят на заседании городской думы 3 декабря.

Напомним, ранее большинство профильных комиссий гордумы раскритиковали проект бюджета и отказались пропускать его на заседание думы. Однако комиссия по бюджету, которая состоялась в четверг, большинством голосов одобрила муниципальный бюджет и вынесла его на рассмотрение думы. \

Также для урегулирования конфликта вице-губернатор организовывал встречи с депутатами и чиновниками мэрии, результатом которых стало политическое соглашение «о совместной работе и о достижении совместных целей, которые обязуется сделать Александр Высокинский». В документе предусмотрено выделение около 350 млн руб. из областного бюджета на решение «назревших городских проблем». В частности, 100 млн руб. будет выделено на здравоохранение, 100 млн руб. на расселение аварийного жилья и 50 млн руб. на развитие отдаленных территорий.

Анастасия Реутова