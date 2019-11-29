На заводе CLAAS в Краснодаре разработали и испытали новый комбайн для уборки риса

На краснодарском заводе немецкой компании CLAAS завершили разработку, а также провели испытания новой модификации комбайна TUCANO 580 для уборки риса. В рамках испытаний был зафиксирован низкий уровень потерь и поврежденного зерна, сообщили на предприятии.

Отмечается, что работы по созданию новой модифицированной рисоуборочной техники обусловлены тем фактом, что Краснодарский край является ведущим в России регионом по объемам производства риса. На проведенных Кубанской государственной зональной машиноиспытательной станцией испытаниях опытный образец комбайна показал сменную производительность до 20 тонн в час при низких показателях потерь и доли поврежденного зерна.

Сообщается также, что в рамках сотрудничества с ФГБНУ ВНИИ Риса завод «КЛААС» оцифровал более 200 га рисовых площадей.

Ранее на краснодарском заводе CLAAS была усовершенствована конструкция трактора AXION 900, благодаря чему предельный вес переднего балласта был увеличен с 1,5 тыс. кг до 2,2 тыс. кг.

Дмитрий Михеенко