На «черную пятницу» заглянули мошенники

Роскачество предупредило о рисках интернет-покупок в «черную пятницу». Во время глобальной распродажи, которая официально началась 29 ноября, вероятность стать жертвой мошенников значительно увеличивается, говорят в ведомстве.

Хакеры используют самые разные способы кражи денег, но самый распространенный — создание так называемых сайтов-клонов, отмечает гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев: «Первое, на что нужно обратить внимание, — это дата регистрации сайта, ее в принципе можно пробить за несколько секунд. В интернете есть онлайн-сервисы, по которым можно получить всю информацию об онлайн-странице. Если сайт зарегистрирован недавно, не указаны контактные адреса, телефоны, если он предлагает перевести вам деньги на карту физического лица, то это должно насторожить покупателей. Кроме того, через страницы-двойники опять же распространяются троянские вирусы, которые в дальнейшем могут похищать ваши финансовые данные».

Во время прошлогодней «черной пятницы» в интернете появилось больше 400 сайтов-копий AliExpress и еще 200 интернет-страниц, стилизованных под известные бренды и магазины. Мошенники, помимо прочего, активно пользуются соцсетями и рассылают поддельные предложения со скидками, предупреждает гендиректор компании Social Data Hub и Fubutech Артур Хачуян: «Сейчас появилось огромное количество фейковых имейлов с распродажами. Люди начинают регистрировать поддельные аккаунты в социальных сетях: в Instagram много лживых розыгрышей. Это настоящее “Рождество” для социальных мошенников. Нужно посмотреть как минимум на прикрепленные юридические материалы, проверить ИНН. На самом деле, это не так просто. Лучше все покупать в проверенных магазинах».

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«Черная пятница» продлится до 1 декабря. В прошлом году ритейлеры-участники акции только на онлайн-продажах заработали почти 17,5 млрд руб.

Анна Никитина