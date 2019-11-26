Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

В связи с проводимой акцией распродаж в интернете «черная пятница» Роспотребнадзор дал покупателям несколько рекомендаций:

проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов;

слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара;

обратите внимание на стоимость доставки товара до его оплаты;

убедитесь, что продавец не прячет информацию о себе;

если вы покупаете товар на сайте владельца агрегатора информации о товарах, то в случае, если товар не будет

доставлен в срок, вы можете заявить требование о возврате денег такому посреднику;

при покупке товара выясните, в какие сроки он должен быть доставлен;

опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных.

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани. Заранее к распродажам почти никто не готовится, но 60% респондентов просматривают в интернете выгодные предложения. Отмечается, что к спонтанным тратам более склонны женщины (91%), нежели мужчины (85%). Среди равнодушных к акциям в «черную пятницу» 32% считают, что в этот день нельзя сэкономить, столько же сообщили, что у них на акции нет времени.