Оштрафован виновник появления «черных гейзеров» на Волге у Балахны

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии завершило расследование появления «черных гейзеров» на Волге в районе Балахны в начале сентября. Виновником происшествия оказалось ООО «Биотехсервис» (связано с с бумкомбинатом «Волга»), сообщили в ведомстве “Ъ-Приволжье”. Компанию оштрафовали на 150 тыс. руб.

По информации ведомства, «Биотехсервис» использует комплекс биотехнологических очистных сооружений в Балахне. В нарушение Водного кодекса РФ с 1 сентября компания сбрасывала канализационные воды непосредственно в Волгу. Из-за этого на реке и появились «фонтаны» с характерным запахом. Компанию привлекли к административной ответственности по ст. 7.6 («Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий») и ст. 8.14 («Нарушение правил водопользования») КоАП РФ.

Вопросы о взыскании компенсации за нанесенный окружающей среде вред находятся в ведении природоохранной прокуратуры. “Ъ-Приволжье” направит туда запрос.

ООО «Биотехсервис», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Балахне по адресу улица Карла Либкнехта, 37 в марте 2019 года. Уставный капитал 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – забор, очистка и распределение воды. Генеральный директор Евгений Данилов. Учредителем является Станислав Карпенко, который руководит также ООО «Волгоресурс». Общество, по данным Kartoteka.ru, является управляющей компанией ООО «Волга–УК „ЖКХ“».

ООО «Волга – Управляющая компания „Жилищно-коммунального хозяйства“» (ООО «Волга–УК „ЖКХ“»), как следует из данных на сайте организации, находится по тому же адресу, что и ООО «Биотехсервис». По данным по данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Балахне в августе 2011 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. по адресу улица Горького, 1 – по тому же адресу, что и балаханинский бумкомбинат. 80% принадлежит АО «Волга» (балахнинский бумкомбинат), 20% – Вячеславу Волгину.

Анастасия Еремина