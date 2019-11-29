The Daily Mail купила газету i

Одна из крупнейших медиакомпаний Великобритании The Daily Mail and General Trust (DMGT) объявила о покупке британской ежедневной газеты i и ее сайта у медиакомпании JPI Media. Стоимость покупки составила £49,6 млн.

Газета i выпускается с 2010 года и первоначально было приложением к The Independent (совладельцы газеты — Александр и Евгений Лебедевы). В 2016 году ее купило издательство Johnston Press. Однако в прошлом году из-за банкротства издательства она была выкуплена кредиторами, которые основали медиакомпанию JPI Media. Тираж i в рабочие дни недели составляет около 170 тыс. экземпляров, а у субботнего выпуска — 190 тыс. экземпляров. У сайта i около 300 тыс. ежедневных посетителей. Операционная прибыль издания в прошлом году составила £11 млн.

Как отмечают в DMGT, i сохранит свою редакционную независимость, направление и стиль. «У i совсем не такой редакционный стиль и тон, как у Daily Mail,— отметил генеральный директор DMGT Пол Цвилленберг,— да и читательская аудитория у нее иная. Но я хочу, чтобы ни у кого не оставалось сомнений: мы гарантируем редакционную независимость i». В отличие от Daily Mail, проконсервативного таблоида, i считается либеральной газетой, популярной у сторонников Лейбористской партии.

Алена Миклашевская