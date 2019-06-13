Британские власти могут заблокировать продажу 30% доли в Lebedev Holdings Limited саудовскому инвестору

Правительство Великобритании может заблокировать продажу 30-процентной доли в медиакомпании Lebedev Holdings Limited, принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Лебедеву, саудовскому султану Мухаммаду Абулджадайелу. Это связано с тем, что ранее саудовский инвестор приобрел такую же долю еще в одном британском издательстве, Independent Digital News and Media Limited, выпускающем газету The Independent. В четверг министр культуры страны Джереми Райт выпустил заявление, из которого следует, что он уведомил оба издательства о возможном вмешательстве в эти сделки в связи с содержащимися в них аспектами, представляющими общественный интерес. В частности, власти опасаются, что приобретение долей в двух крупных британских издательствах одним и тем же человеком может отрицательно сказаться на правдивости публикуемых в них материалов, а также на свободе выражения собственного мнения.

Господин Райт отметил, что еще не принял решение о выпуске уведомления о вмешательстве, а обеим компаниям дается время до вечера понедельника, чтобы предоставить дополнительную информацию о сделках. Само же решение будет принято не позднее 24 июня. В случае выпуска уведомления о вмешательстве министерство обратится к медиарегулятору Ofcom и Управлению по защите конкуренции и рынкам для проведения проверки на вышеуказанные возможные негативные последствия совершения этих сделок.

Напомним, что господин Абулджадайел приобрел 30% акций Lebedev Holdings Limited в два этапа: в декабре прошлого года саудовский инвестор приобрел 20% акций издательства, а в феврале совершил дополнительный транш, выкупив еще 10%. Обе трансакции были оформлены через компанию, зарегистрированную на Каймановых островах, чтобы скрыть личность инвестора. За 30-процентную долю господин Абулджадайел, по данным FT, заплатил около 25 млн.

Кирилл Сарханянц