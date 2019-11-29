Путин и Зеленский обсудят транзит газа, если стороны не договорятся

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на двусторонней встрече в декабре могут обсудить вопрос транзита газа, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, переговоры по этому поводу могут пройти, если стороны до этого не придут к соглашению.

«В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику. Поэтому время сокращается, цейтнот, но идут интенсивные контакты»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

По мнению Кремля, пока преждевременно оценивать перспективы транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Пока ведутся переговоры в трехстороннем и двустороннем формате.

По данным “Ъ”, в Париже 9 декабря, помимо саммита в «нормандском формате» ожидается отдельная встреча президентов России и Украины. 28 ноября в Вене прошла встреча делегаций России и Украины по вопросу урегулирования претензий по поставкам газа.

Подробнее о предполагаемой встрече президентов читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры».

О переговорах по транзиту газа — в материале “Ъ” «"Газпром" и Украина поговорили с глазу на газ».