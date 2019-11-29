Евгений Куйвашев открыл новые спортивные объекты в Качканаре

В Качканаре (Свердловская область) сегодня открылись два новых спортивных объекта — лыжероллерная трасса и физкультурно-спортивный комплекс «Олимп» — «Евраз Арена». В церемонии открытия приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, депутат Госдумы Антон Шипулин, руководитель дивизиона «Урал», вице-президент «Евраза» Денис Новоженов.

Длина лыжероллерной трассы – более 2 км. На ней сделано наружное освещение, уложено новое покрытие, установлен мобильный пункт проката лыж, оборудованы стартовая поляна и автомобильная стоянка, в 2020 году будет построена лыжная база.

Четырехэтажный комплекс «Евраз Арена» рассчитан на проведение тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу. Рядом со зданием расположены два футбольных поля.

«Особенно успешно спортивное строительство идет там, где усилия власти поддерживает бизнес. Оба объекта построены благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством Свердловской области, администрацией городского округа и компанией “Евраз”»,– напомнил Евгений Куйвашев. «Евраз» направил на возведение объектов около 360 млн руб., сообщили в пресс-службе холдинга. По словам Дениса Новоженова, при поддержке «Евраза» сейчас в Качканаре идет подготовка к строительству Дворца единоборств, проектируется Ледовый дворец.

После открытия спортивных объектов между «Евразом» и правительством Свердловской области было подписано соглашение о совместном финансировании создания на базе Качканарского горно-промышленного колледжа Центра профессиональных компетенций, в котором будут оборудованы мастерские и лаборатории для обучения по методике WorldSkills. «Мы только в рамках соглашения 100 млн руб. потратим на современнейшее оборудование»,— сообщил Денис Новоженов.

Напомним, в «Евраз» входит градообразующий Качканарский ГОК. С 2021 года холдинг планирует начать промышленную отгрузку руды с Собственно-Качканарского месторождения.

Алексей Буров