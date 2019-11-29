Высокопоставленного тюменского полицейского обвинили в организации банкета на премии подчиненных

Следственный комитет РФ по Тюменской области обвинил начальника одного из подразделений УМВД региона в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и мошенничестве с использованием служебного положения (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, обвиняемый в августе-сентябре 2017 года поручил сотрудникам своего подразделения подать рапорты об оказании материальной помощи на его имя. «Свое требование он объяснил тем, что полученные премии пойдут на финансирование конкурса “Лучший по профессии”»,— отметили в пресс-службе тюменского СКР. Начисленные средства — около 182 тыс. руб.— были переданы обвиняемому. В ведомстве уточнили, что часть суммы была потрачена на организацию банкета, а «остальные он оставил себе». Помимо этого, в ноябре-декабре 2017 года обвиняемый собрал со своих сотрудников по 5 тыс. руб. и также присвоил деньги себе.

Следователи уже задержали обвиняемого. Он признал вину. «Сейчас проводятся действия по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается»,— добавили в пресс-службе.