Рабочий совет группы ГАЗ отправился в автопробег по Европе за отмену санкций

Международный автопробег #SaveGAZ стартовал 29 ноября от ворот главной проходной Горьковского автомобильного завода. 10 работников группы ГАЗ (актив Олега Дерипаски) проедут на автомобилях «Газель Next» более 4 тыс. км через Белоруссию, Польшу, Чехию и Австрию. Конечной точкой станет город Дюрен в Германии, где с 9 по 11 декабря пройдет заседание автомобильного комитета Глобального рабочего союза IndustriAll. Там с вопросом о влиянии санкций на автомобильную отрасль планирует выступить председатель профсоюзного комитета ГАЗа Сергей Солодов.

Группа ГАЗ попала под санкции Госдепа США в апреле 2018 года за «разнообразную злонамеренную деятельность РФ». Однако введение ограничений неоднократно откладывали. Сейчас срок перенесли на 31 марта 2020 года.

«У нас работало производство Daimler (на ГАЗе до января 2019 года собирали Mercedes-Benz Sprinter Classic.– “Ъ-Приволжье”), в итоге оно потихонечку съехало из-за санкций, его сегодня уже нет. То же самое грозит и с поставщиками комплектующих, которые работают с заводом. Они хотят сотрудничать с нами, но мы не можем планировать совместные проекты из-за санкций. Каждый человек опасается того, что он останется без работы»,– сообщил председатель профкома ГАЗа Сергей Солодов. Он добавил, что этот автопробег – желание рабочих объяснить своим коллегам, что такие проблемы могут коснуться каждого.

«Мы хотим рассказать международной общественности о негативном влиянии санкций не только на предприятия группы ГАЗ, но и на всю автомобильную отрасль»,– сообщил председатель рабочего совета группы ГАЗ Евгений Морозов. Он также отправился в автопробег по Европе. По его словам, санкции могут отразиться на 40 тыс. сотрудников предприятий группы и на 400 тыс. рабочих смежных предприятий. «Сегодня санкции – это инструмент политической борьбы. Мы, работники предприятий, далеки от политики. Санкции нам связывают руки, а все отсрочки – это не решение проблемы, а отложенная катастрофа»,– заключил он.

Акция #SaveGAZ стартовала весной 2019 года. С того момента рабочие предприятий группы ГАЗ записали видеоклип с призывом отменить санкции, провели несколько акций у посольства США в Москве, а также пригласили на производственную площадку ГАЗа симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева провести концерт в поддержку коллектива завода.

Анастасия Еремина