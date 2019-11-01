США отсрочили санкции против ГАЗа Дерипаски до 31 марта

Минфин США снова отложил начало введения санкций против группы ГАЗ российского предпринимателя Олега Дерипаски. Ведомство предоставило отсрочку до 31 марта 2020 года (.pdf). Ранее отсрочку уже предоставляли до 8 ноября 2019 года.

Напомним, компании Олега Дерипаски попали под американские санкции за «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» в апреле 2018 года. С основных его активов, En+ и «Русал», сняли ограничительные меры после того, как предприниматель отказался от контроля над ними. Решение о санкциях в отношении другого актива бизнесмена, ГАЗа, должны были принять 23 октября 2018 года. Однако этот срок несколько раз отодвигался, последний раз — до 6 июля и 8 ноября 2019 года.

Подробнее о санкциях группы — в материале “Ъ” «Минфин США дал ГАЗу еще четыре месяца».