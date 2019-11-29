Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет. Его место временно занял Фредрик Юнгберг, который играл за команду в 1998–2007 годах.

Унаи Эмери возглавил «Арсенал» весной 2018 года. С мая по ноябрь 2012 года он работал главным тренером московского «Спартака», после этого работал в испанской «Севилье» и французском ПСЖ.

«Арсенал» не выигрывал семь матчей подряд во всех турнирах — это худшая серия лондонской команды за 27 лет. Вчера «Арсенал» дома проиграл в Лиге Европы франкфуртскому «Айнтрахту» со счетом 1:2.

В сезон-2018/19 «Арсенал» вышел в финал Лиги Европы, где проиграл «Челси» (1:4).