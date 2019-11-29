Проезд в метро по единому электронному билету в Петербурге будет стоить 37 рублей

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга обнародовал тарифы на проезд в метрополитене на 2020 год. Два проекта постановлений городского правительства опубликованы на сайте Смольного в пятницу, 29 ноября. Согласно документу, единый месячный проездной в Петербурге с нового года будет стоить 3015 рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что разовый проезд в петербургском метрополитене с 1 января 2020 года подорожает до 55 руб. При этом при оплате картой «Мир» цена проезда снизится до 40 рублей, а «Единой картой петербуржца» — до 35 рублей. В то же время по единому электронному билету первые 10 поездок будут стоить 37 руб., далее цена снижается и с 41-й поездки составит 33 руб.

Напомним, что в 2020 году также увеличатся тарифы на проезд в наземном транспорте Петербурга. Одна поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае будет стоить 50 руб.

8 декабря на площади Ленина пройдет согласованный с городскими властями митинг против подорожания проезда в петербургском транспорте.