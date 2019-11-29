Новосибирский перинатальный центр достроят к весне 2021 года

Строительно-монтажные работы в перинатальном центре Новосибирска завершатся в первом квартале 2021 года, сообщил журналистам министр строительства региона Иван Шмидт. По словам чиновника, в строящемся объекте уже подвели все коммуникации, установили тепловой контур и начали работы по отделке.

«Планируем, что в 2020 году мы все-таки закончим и передадим его под монтаж специализированного медоборудования. Строительно-монтажные работы закончатся максимум в первом квартале 2021 года»,— сказал министр Шмидт (цитата по ТАСС). Как писал “Ъ”, ранее губернатор Андрей Травников заявлял, что в 2021 году перинатальный центр будет введен в эксплуатацию.

Перинатальный центр будет рассчитан на 213 коек. Его строительство началось в 2013 году должно было завершиться в 2015 году, но объект «заморозили» из-за нехватки финансирования. Региональные власти пытались найти средства на проект, но им удалось возобновить строительство лишь летом этого года.

В мае власти Новосибирской области заключили контракт на достройку объекта за 499 млн руб. с компанией «Бердский строительный трест». Как сообщалось, всего регион получит более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение перинатального центра.

Илья Галагуз