Ханс Циммер напишет звуки для автомобилей BMW

Компания BMW объявила о начале сотрудничества с композитором Хансом Циммером, который напишет саундтрек для новых моделей немецкого автопроизводителя.

Музыкант, известный своими работами для кино, будет заниматься созданием звуков для электрических и гибридных автомобилей BMW. Речь идет как о звуках, сопровождающих различные действия в салоне, так и о саундтреке, который будет транслироваться для пешеходов во время движения машины.

Композитор уже работал с BMW, создав звуковое сопровождение для представленного в 2019 году концепт-кара Vision M NEXT. Ожидается, что первая серийная модель с написанным господином Циммером саундтреком выйдет на рынок уже в 2020 году.

Напомним, в 2017 году появилась информация, что американская рок-группа Linkin Park поможет компании Mercedes-AMG в создании звука электромобилей.