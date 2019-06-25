BMW показала концепт-кар Vision M NEXT

BMW Vision M NEXT. Фото: BMW

BMW Vision M NEXT. Фото: BMW

BMW Vision M NEXT. Фото: BMW

Дизайн прототипа выполнен в стилистике концепт-кара BMW Turbo 1972 года и серийного спорткара BMW M1, выпускавшегося в 80-е годы, а также современного серийного гибридного купе BMW i8.

Vision M NEXT оснащен гибридной силовой установкой Power PHEV общей мощностью 600 л.с. Концепт-кар может быть полноприводным или заднеприводным (в этом случае работает либо бензиновым турбомотор, либо электродвигатель). На электротяге спорткар способен проезжать до 100 км. Водителю доступен режим Boost+, кратковременно увеличивающий отдачу всех агрегатов. Встроенный автопилот помогает только ставить машину на стоянку и доставлять автомобиль с парковочного места к владельцу.

BMW Vision M NEXT оснащена системой распознавания лиц, которая в будущем заменит ключ для доступа в автомобиль. Открывающиеся вверх двери облегчают посадку, а сиденья выполнены из материала с эффектом памяти, адаптирующегося под конкретного человека. Традиционная панель приборов отсутствует — ее заменяет комплекс Boost Pod, включающий в себя руль с сенсорными панелями в верхней части и кнопкой запуска двигателя в эмблеме BMW на ступице, прозрачную экран для проекционных приборов и систему дополненной реальности, проецирующую информацию на лобовое стекло. Также предусмотрен персональный консьерж, способный выполнять пожелания водителя и пассажира. Салон отделан кожей (использована только на руле и дверных ручках), ткаными синтетическими волокнами, титаном, окрашенным и неокрашенным карбоном.

О серийных перспективах BMW Vision M NEXT немецкий автопроизводитель не сообщает.