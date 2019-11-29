Кандидат политических наук возглавил департамент образования Кузбасса

Исполняющим обязанности начальника департамента образования и науки Кемеровской области назначен Сергей Пфетцер, сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее занимавший должность начальника департамента Артур Чепкасов освободил пост по собственному желанию.

С 2015 года господин Пфетцер работал замначальника департамента по науке и профессиональному образованию. С 2010 по 2015 год возглавлял управление социальной и воспитательной работы Кемеровского госуниверситета, с 2011 по 2019 год — преподаватель социально-психологического института КемГУ. Имеет ученую степень кандидата политических наук.

Господин Чепкасов работал с 1999 года в администрации Кемеровской области. До 2009 года — замначальника департамента молодежной политики и спорта, с 1999 года руководил департаментом образования.

Юрий Зуев