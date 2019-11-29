Audi модернизировала электромобиль e-tron

Audi e-tron S-Line. Фото: Audi

Audi e-tron S-Line. Фото: Audi

Путем перенастройки электрической силовой установки и системы рекуперации энергии инженеры немецкого автопроизводителя увеличили запас хода на одной зарядке: 408-сильная версия 55 quattro может проезжать 436 км (ранее 411 км), а у 313-сильного варианта 50 quattro запас хода вырос с 299 до 336 км.

Кроме обновления технической части в Audi подготовили для электромобиля спортивный обвес S-Line, включающий в себя 20-дюймовые колесные диски, спортивные бампера, накладки на колесные арки и пороги, а также перенастроенную пневматическую подвеску.

Напомним, премьера серийного Audi e-tron состоялась осенью 2018 года.