29 ноября, пятница
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Audi модернизировала электромобиль e-tron

Компания Audi модернизировала электромобиль e-tron, представив обновленную модификацию кроссовера.

Путем перенастройки электрической силовой установки и системы рекуперации энергии инженеры немецкого автопроизводителя увеличили запас хода на одной зарядке: 408-сильная версия 55 quattro может проезжать 436 км (ранее 411 км), а у 313-сильного варианта 50 quattro запас хода вырос с 299 до 336 км.

Кроме обновления технической части в Audi подготовили для электромобиля спортивный обвес S-Line, включающий в себя 20-дюймовые колесные диски, спортивные бампера, накладки на колесные арки и пороги, а также перенастроенную пневматическую подвеску.

Напомним, премьера серийного Audi e-tron состоялась осенью 2018 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Профиль пользователя